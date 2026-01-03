Lutto cittadino per don Andrea Monaco

Il Comune di Casapulla ha proclamato il lutto cittadino in occasione della scomparsa di don Andrea Monaco. La comunità si unisce nel dolore per la perdita di una figura di riferimento, esprimendo rispetto e vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Proclamato il lutto cittadino a Casapulla per la scomparsa di don Andrea Monaco. L’amministrazione comunale di Casapulla, infatti, si stringe al dolore dell’intera comunità per la perdita di una guida insostituibile. Il sindaco Ferdinando Bosco ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino per. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lutto cittadino per don Andrea Monaco Leggi anche: Diocesi in lutto: è morto don Andrea Monaco Leggi anche: Opera Don Orione in lutto: si è spento nella notte don Gernaldo Conti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Femminicidio Anna Tagliaferri, lunedì i funerali: lutto cittadino a Cava de’ Tirreni; Lutto a Saluzzo per la scomparsa di Maria Grazia Caviglia, volto conosciuto nel mondo del volontariato cittadino. LUTTO A CASAPULLA – Addio a don Andrea, funerali nella chiesa di Sant’Elpidio: proclamato il lutto cittadino. Il consigliere Trepiccione: «Ha fatto parte della vita di ... - La comunità di Casapulla si prepara ad accogliere don Andrea Monaco, sacerdote della parrocchia di Sant’Elpidio per 58 anni, deceduto nella serata di ieri. casertafocus.net

CASAPULLA - Lutto nella chiesa della provincia, è morto don Andrea Monaco: è stato sacerdote di Sant’Elpidio per oltre 50 anni - Da alcune ore è stata diffusa la notizia della morte di don Andrea Monaco, sacerdote decano della diocesi di Capua. casertafocus.net

Diocesi in lutto: è morto don Andrea Monaco - E' stato il sacerdote per oltre 50 anni nella Parrocchia di Sant' Elpidio a Casapulla. casertanews.it

