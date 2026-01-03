L’addio di Andoni Iraola al Bournemouth rappresenta un episodio che si inserisce nel contesto della Premier League, offrendo spunti di riflessione per altri club e allenatori. Di seguito, riportiamo in modo fedele l’articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, per aiutare i lettori italiani meno avvezzi alla lingua inglese a comprendere meglio questa vicenda.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. È l’inverno dello scompiglio per l’AFC Bournemouth. Nessuna vittoria da mesi, il loro capocannoniere con un piede fuori dalla porta. In alcuni club sarebbe già sufficiente che un tecnico fosse stato esonerato due volte, con la comparsa di Ange Postecoglou nel mezzo. Quando Andoni Iraola arrivò al Bournemouth nel 2023, rimase senza vittorie per 13 ore e mezza e nove partite dolorose. Con un pareggio contro il Chelsea per concludere il 2025, Iraola ha battuto quel record indesiderato – 10 partite – con gli ultimi tre punti raccolti prima di Halloween, nella prima partita di Sean Dyche al Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’uscita di Andoni Iraola dal Bournemouth sembra essere una storia familiare in Premier League, da cui gli altri dovrebbero imparare

