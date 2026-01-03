L’uruguayano Suarez rinforzerà il centrocampo

La Reggiana annuncia l’ingaggio del centrocampista uruguaiano Suarez, primo acquisto in questa finesettimana di calciomercato. L’operazione si inserisce nel progetto di rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra nella seconda parte della stagione. La sessione di mercato proseguirà fino al 2 febbraio, offrendo ulteriori opportunità di intervento per la società.

Arriva dall’Uruguay il primo rinforzo per la Reggiana in questa sessione di calciomercato che andrà avanti senza interruzioni fino al 2 di febbraio. Il ds Fracchiolla ha infatti finalizzato l’ingaggio di Martin Suarez che arriva a titolo definitivo dal Montevideo Wanderers (Serie A uruguaiana). Si tratta di un centrocampista classe 2004 che unisce buone qualità dinamiche e tecniche e che potrà alternarsi sia a Reinhart che a Charlys, andando a rimpolpare un reparto che verrà ulteriormente ritoccato nelle prossime settimane. Il giocatore (179 cm per 77kg, piede destro) è già arrivato in città e ieri pomeriggio ha visitato il ‘Villa Granata’ training center assieme al vice presidente Giuseppe Fico e al segretario generale Nicola Simonelli che lo hanno accolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

