lupo porta via un montone dal gregge

All'inizio del 2026, la provincia di Grosseto continua ad affrontare le sfide legate ai predatori selvatici, come evidenziato dall'episodio recente in cui un lupo ha portato via un montone dal gregge a Roccalbegna. Questi eventi sottolineano la persistente presenza dei lupi nella zona e la necessità di strategie efficaci per la gestione della fauna e la tutela degli allevamenti.

ROCCALBEGNA Anno nuovo, problemi vecchi. Con l’inizio del 2026 sembrano non rallentare gli attacchi dei lupi in provincia di Grosseto. La situazione nelle campagna sta infatti diventando sempre più preoccupante. L’ultimo attacco in ordine di tempo è avvenuto due giorni fa, all’allevamento a Casalfontani a Triana nel comune di Roccalbegna. Un predatore avrebbe infatti portato via un montone dal gregge. L’episodio è stato notato dai cacciatori che stavano facendo una battuta al cinghiale proprio vicino all’allevamento. Questo fatto, inutile dirlo, ha allarmato gli allevatori locali, che denunciano la crescente presenza di lupi nei pressi dei centri abitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

