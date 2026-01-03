Lupi Spinelli FdI | Piano di contenimento in tutta Italia ma servono anche altri interventi

La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli ha illustrato le misure previste per il contenimento dei lupi in Italia. Dopo aver concertato una bozza di decreto con il Masaf prima di Natale, si evidenzia la necessità di interventi normativi mirati, anche oltre il piano di contenimento nazionale. La questione richiede un approccio articolato per rispondere alle crescenti segnalazioni di avvistamenti e attacchi.

