Lupi Spinelli FdI | Piano di contenimento in tutta Italia ma servono anche altri interventi
La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli ha illustrato le misure previste per il contenimento dei lupi in Italia. Dopo aver concertato una bozza di decreto con il Masaf prima di Natale, si evidenzia la necessità di interventi normativi mirati, anche oltre il piano di contenimento nazionale. La questione richiede un approccio articolato per rispondere alle crescenti segnalazioni di avvistamenti e attacchi.
I numerosi avvistamenti e attacchi di lupi, richiedono interventi mirati anche dal punto normativo. A fare il punto sul tema è la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, annunciando che la bozza di decreto è stata concertata dal Masaf poco prima di Natale e, dopo il passaggio in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
