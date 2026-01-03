L’universo fiabesco di Antonio Faeti che osserva ogni cosa dal basso
Antonio Faeti, storico della letteratura per ragazzi, offre una prospettiva autentica e attenta alle sfumature del mondo fiabesco. Con oltre cinquant’anni di esperienza, la sua figura unisce l’artigianato di Mario Lodi alla riflessione teorica di Eco e Cel. Questo approccio permette di osservare e valorizzare le narrazioni per giovani lettori, mantenendo uno sguardo semplice e significativo, in un contesto culturale ricco e articolato.
Da più di mezzo secolo, Antonio Faeti rappresenta la letteratura per ragazzi dal volto umano. La sua biografia collega l’artigianato di Mario Lodi allo spirito teorico di Eco e Cel. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
