Lunedì l’ultimo saluto a Christian Aufiero

Tempo di lettura: < 1 minuto La salma di Christian Aufiero, il 31enne originario di Rione Mazzini ad Avellino morto nei giorni scorsi in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia, è stata liberata dalla Procura. Nulla osta, dunque, al rientro ad Avellino per l’ultimo saluto. Il giovane, che da anni viveva in Friuli dove lavorava come operaio in una grande fabbrica, aveva trovato stabilità e futuro lontano dalla sua città natale. Il drammatico sinistro, nel quale ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto, ha spezzato improvvisamente una giovane esistenza, lasciando sgomenti familiari, amici e l’intera comunità irpina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

