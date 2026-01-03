Lumezzane-Vicenza domenica 04 gennaio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Pochi gol al Salieri
Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 14:30 si disputa Lumezzane-Vicenza, incontro valido per la prima giornata di ritorno del girone A di Serie C. In questa partita, si analizzano formazioni, quote, pronostici e convocati, con particolare attenzione alla scarsa presenza di gol al Salieri. Il Vicenza, leader incontrastato del torneo sotto la guida di Gallo, affronta il Lumezzane nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica.
Prima giornata di ritorno nel girone A di Serie C e il Vicenza di Gallo dominatore incontrastato del torneo fa visita al Lumezzane. La squadra di Troise ha concluso il girone d’andata di poco fuori dalla zona playoff, anche grazie ad una serie positiva aperta di 10 risultati consecutivi. Ottimo finora il lavoro del tecnico ex Arezzo, inspiegabilmente esonerato lo scorso anno in Toscana con la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
