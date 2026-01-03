L’ultima traccia di Achi all’1.30 di notte | Era senza documenti porta una Madonnina al collo

Nella notte milanese, un uomo senza documenti è stato trovato con una Madonnina al collo. La polizia, ancora in fase di verifica, si trova in attesa di ulteriori dettagli. La popolazione segue con attenzione gli sviluppi, vivendo nell’attesa di una comunicazione ufficiale. La vicenda si svolge in un contesto di incertezza, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui fatti accaduti.

Milano – “Non sappiamo ancora niente, viviamo con i telefoni in mano, nell’attesa di una chiamata chiarificatrice”. A parlare è Edoardo Sparacino, cugino di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16enne milanese, tra i dispersi di Crans-Montana dopo l’incendio di Capodanno a Le Constellation. La speranza è che sia tra i giovani soccorsi e trasportati in ospedali della Svizzera, non ancora identificati. Altezza 1.85 metri, capelli biondi, occhi azzurri. È stato suo cugino ad aggiungere la sua foto e il suo nome sulla pagina Instagram ’Cransmontana.avisderecherche’: Achille è stato visto per l’ultima volta alle ore 01. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

