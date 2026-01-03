Luigi Sonnenfeld il prete operaio che cercava lo spirito nella materia

Luigi Sonnenfeld, sacerdote operaio della chiesetta del porto di Viareggio, è scomparso domenica all’età di 85 anni. La sua vita si è contraddistinta per un percorso unico, caratterizzato dall’impegno tra fede e lavoro. Figura di grande rispetto nella comunità, ha incarnato un esempio di sobrietà e dedizione, cercando di trovare senso e spiritualità nella quotidianità materiale e nelle sfide della sua realtà.

Luigi Sonnenfeld, il prete operaio della chiesetta del porto di Viareggio che ci ha lasciato domenica a 85 anni, portava con sé sia una storia che una personalità uniche e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

