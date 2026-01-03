Luciana Littizzetto ricorda il rapporto con Pippo Baudo, con cui ha condiviso un momento particolare sul palco del Festival di Sanremo. La comica ha sottolineato la collaborazione e l’affinità professionale che li ha uniti, evidenziando il ruolo di Baudo come figura di riferimento e supporto durante la loro collaborazione artistica. Un ricordo che mette in luce il rispetto e la stima tra due figure importanti del panorama televisivo italiano.

Luciana Littizzetto ha parlato del rapporto al quale era legata a Pippo Baudo, insieme al quale ha condiviso un momento stravagante sul palco del Festival Di Sanremo. Oggi rivedremo l’intervista dell’artista durante la prima puntata di Verissimo Le Storie, in onda oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nel corso della sua carriera il volto di Che Tempo Che Fa, abbiamo visto la Littizzetto diverse volte sul palco del Teatro Ariston, durante le edizioni condotte dall’amico e collega Fabio Fazio e poi nel 2003 quando diventò virale un video che la vedeva protagonista insieme a Pippo Baudo. In quell’occasione, il conduttore e la comica davano vita ad un bacio che aveva catalizzato l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Luciana Littizzetto, il ricordo di Pippo Baudo: “Diventava la spalla perfetta”

