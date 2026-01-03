Lucca nel mirino d’Europa | valutazione fissata
Lucca nel mirino d’Europa: valutazione ufficiale e attenzione a Dovbyk. Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere al centro delle discussioni del Napoli, con le valutazioni di mercato che si fanno sempre più precise. La situazione resta sotto osservazione, mentre le trattative e i possibili sviluppi si susseguono, mantenendo alta l’attenzione sulla giovane promessa del calcio italiano.
e occhio a Dovbyk Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei dossier più caldi sul tavolo del Napoli. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Lucca sotto accusa: investimento del Napoli nel mirino di Libero
Leggi anche: Koné Roma, il centrocampista è nel mirino di una big: ecco la posizione e la valutazione dei giallorossi! Le ultimissime
#Napoli, #Lucca nel mirino della #Liga Due club interessati al centravanti azzurro che piace per fisicità e presenza in area - facebook.com facebook
#SSCNapoli - Lucca nel mirino del Real Betis, dalla Spagna: può essere il nuovo centravanti di Pellegrini #Calcio #Calciomercato #LorenzoLucca #RealBetis #Napoli #Liga #NanoTV x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.