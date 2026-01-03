Lucca nel mirino d’Europa | valutazione fissata

Lucca nel mirino d’Europa: valutazione ufficiale e attenzione a Dovbyk. Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere al centro delle discussioni del Napoli, con le valutazioni di mercato che si fanno sempre più precise. La situazione resta sotto osservazione, mentre le trattative e i possibili sviluppi si susseguono, mantenendo alta l’attenzione sulla giovane promessa del calcio italiano.

