lucca lascia napoli

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare Napoli durante la sessione invernale di mercato. La possibilità di un trasferimento si fa sempre più concreta, aprendo nuovi scenari per il suo futuro calcistico. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali trattative in corso.

"> Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe allontanarsi da Napoli già in questa sessione invernale. L’attaccante azzurro è finito nel mirino di tre club stranieri, tutti pronti a offrirgli maggiore spazio e centralità. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il profilo di Lucca piace molto a Francesco Farioli, che lo considera un rinforzo ideale per il nuovo Porto ambizioso e in costruzione. I contatti sono già stati avviati e il gradimento del tecnico è forte. In Portogallo potrebbe però profilarsi un vero e proprio derby di mercato: anche il Benfica ha effettuato sondaggi con il club di Aurelio De Laurentiis, manifestando interesse concreto per il centravanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

