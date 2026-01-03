Lucca in uscita dal Napoli | Benfica e Premier valutazione alta

Lorenzo Lucca, attualmente in uscita dal Napoli, è al centro delle attenzioni di diversi club, tra cui Benfica e alcune squadre della Premier League. La sua valutazione di mercato si mantiene elevata, riflettendo le sue potenzialità e le recenti prestazioni. La situazione rappresenta un interessante scenario di mercato, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei temi più caldi del mercato invernale.

Mourinho piomba su Lucca: così il Benfica potrebbe prendere l'attaccante del Napoli - Lo 'Special One' vuoleil centravanti in Portogallo: 30 milioni è la rcihiesta degli azzurri, che riflettono su Dovbyk e guardano anche in Premier League: i dettagli ... corrieredellosport.it

Lucca, il Napoli fissa il prezzo per cederlo. Il Benfica è interessato - Il Napoli avrebbe fissato il prezzo per cedere Lorenzo Lucca, anche il Benfica è tra i club interessati all'attaccante della squadra azzurra. areanapoli.it

