Lucas Herrera Sanchez è un fenomeno gioca due dritti e non ha rovescio | qual è il problema
Lucas Herrera Sanchez, giovane tennista tedesco di 14 anni, si distingue per uno stile di gioco insolito: utilizza due dritti e non impiega il rovescio. Questa peculiarità solleva domande sulla sua efficacia in campo e sulle strategie adottate per compensare l'assenza di un colpo così importante nel tennis. Analizzare il suo approccio può offrire spunti interessanti sulla flessibilità e l’adattabilità nel gioco giovanile.
Il 14enne tedesco Lucas Herrera Sanchez ha uno stile di gioco quasi unico: ha due dritti e non gioca il rovescio. Nel tennis ci sono un paio di precedenti, ma c'è un motivo per cui è difficile raggiungere i vertici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
