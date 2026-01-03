Lotteria Italia perché resta un rito di inizio anno e continua a funzionare

La Lotteria Italia rappresenta un appuntamento tradizionale che, da anni, accompagna l’avvio del nuovo anno nel nostro paese. Pur senza protagonismi, questo evento mantiene una sua presenza silenziosa e costante, offrendo a molti italiani l’occasione di speranza e di condivisione. La sua continuità testimonia come, anche in un contesto di cambiamenti, alcuni riti rimangano saldi nel tempo, rappresentando un tratto di identità collettiva.

In Italia l’inizio dell’anno ha da decenni un piccolo rito condiviso che non pretende centralità, ma resiste con discrezione: la Lotteria Italia. Non un evento capace di scandire la vita quotidiana degli italiani, ma un’abitudine riconoscibile, stagionale, legata alle feste e soprattutto alla televisione. Un gesto semplice — comprare un biglietto, controllarlo il 6 gennaio — che attraversa le generazioni senza mai diventare totalizzante. Una tradizione televisiva più che sociale. Il peso culturale della Lotteria Italia si è costruito soprattutto attraverso la tv generalista. Negli anni Ottanta e Novanta l’estrazione era parte integrante del palinsesto Rai delle feste, agganciata ai grandi varietà del sabato sera. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lotteria Italia, perché resta un rito di inizio anno e continua a funzionare Leggi anche: Lotteria Italia, un rito che si ripete dal 1400: quanto valgono i cinque premi milionari in palio per il 2025-26? Leggi anche: Perché i biglietti della Lotteria Italia non vengono più annunciati ad Affari Tuoi: quando torna in TV l’estrazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lotteria Italia 2025-26, quando escono i biglietti vincenti: come funzionano vincite e premi, il regolamento - SI terranno martedì 6 gennaio 2026, giorno dell'Epifania, le estrazioni finali della Lotteria Italia 2025 in diretta durante la trasmissione di Rai 1 ... fanpage.it

Biglietti Lotteria Italia, boom di vendite in Lombardia: si punta al tris milionario - Lo scorso anno vinti 5 milioni all’Autogrill Somaglia Ovest, mentre nel 2024 in una tabaccheria di Milano: la dea bendata tornerà per la terza volta? ilgiorno.it

Lotteria Italia 2025: estratto il biglietto vincente, scadenze e modalità per partecipare - La Lotteria Italia 2025 entra nel vivo con nuovi biglietti estratti, premi giornalieri e scadenze diverse per l’acquisto cartaceo e online. alfemminile.com

Martedì 6 gennaio alle 20,30 su Rai Uno Stefano de Martino condurrà la serata speciale di Affari tuoi dedicata alla Lotteria Italia - facebook.com facebook

#lotteria italia, “boom” in #lombardia. “Venduti 350 biglietti al giorno” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.