Lory Del Santo accusata di diffamazione per Sergio Leone | Mi molestò indagata anche la Balivo

Lory Del Santo è stata rinviata a giudizio a Milano con l’accusa di diffamazione aggravata, in relazione alle sue dichiarazioni su Sergio Leone. La cantante e attrice aveva affermato che il famoso regista, noto per film come C’era una volta in America, l’avrebbe molestata decenni fa. Anche la conduttrice Caterina Balivo è coinvolta nell’indagine. La vicenda solleva questioni sulla veridicità delle accuse e sul rispetto della reputazione delle persone coinvolte.

Lory Del Santo è stata rinviata a giudizio a Milano con l’ accusa di diffamazione aggravata per aver dichiarato pubblicamente che Sergio Leone, leggendario regista di capolavori come C’era una volta in America, l’avrebbe molestata decenni fa. La vicenda ha origine da un’intervista televisiva in cui l’attrice e show girl ha raccontato di essere stata ricevuta dal regista nella sua abitazione, trovandolo quasi completamente nudo. Le affermazioni di Del Santo hanno spinto Francesca Leone, figlia del celebre cineasta scomparso nel 1989, a presentare due denunce formali, una a Milano e una a Roma, assistita dall’avvocato Giuseppe Bellomo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Lory Del Santo accusata di diffamazione per Sergio Leone: “Mi molestò”, indagata anche la Balivo Leggi anche: Lory Del Santo Accusata di Diffamazione per le Dichiarazioni su Sergio Leone: Coinvolta anche Caterina Balivo Leggi anche: Accusò Sergio Leone di molestie, Lory Del Santo indagata per diffamazione: nell’inchiesta coinvolta Caterina Balivo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Sergio Leone mi ha molestata»: Lory Del Santo imputata di diffamazione aggravata per le accuse al regista (morto nel 1989); Lory Del Santo denunciata per diffamazione dalla figlia di Sergio Leone: perché; Lory Del Santo accusata di diffamazione aggravata per le dichiarazioni contro Sergio Leone; Lory Del Santo, accusò di molestie il regista Sergio Leone: a processo per diffamazione. Lory Del Santo imputata per diffamazione: aveva raccontato di aver subito molestie dal regista Sergio Leone. Coinvolta anche la conduttrice Caterina Balivo - Lory Del Santo è stata accusata di diffamazione aggravata per le affermazione fatte nel corso di interviste tv fatte nel 2024 - ilfattoquotidiano.it

Lory Del Santo Accusata di Diffamazione: Lo Scontro con Sergio Leone - La denuncia di Lory Del Santo nei confronti di Sergio Leone suscita interrogativi e accende polemiche. notizie.it

Lory Del Santo accusata di diffamazione aggravata per le dichiarazioni contro Sergio Leone - Lory Del Santo dovrà rispondere di diffamazione aggravata dopo le accuse di molestie mosse contro Sergio Leone in tv ... dilei.it

Lory Del Santo ha più volte sostenuto che Sergio Leone si sarebbe presentato in perizoma davanti a lei. La figlia del regista l’ha denunciata. La procura di Roma ha chiuso le indagini per diffamazione aggravata. Nell’inchiesta compare anche Caterina Balivo. - facebook.com facebook

"Sergio Leone mi molestò": Lory Del Santo contro il regista (morto nel 1989). Accusata di diffamazione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.