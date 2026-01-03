L’oroscopo di oggi sabato 3 gennaio 2026 | sbalzi d’umore per Cancro e Capricorno

L’oroscopo di oggi, sabato 3 gennaio 2026, segnala possibili sbalzi d’umore per i segni Cancro e Capricorno. Alle ore 11.00, la Luna si trova nel segno del Cancro, portando cambiamenti emotivi. Una giornata che invita alla riflessione e alla gestione delle emozioni, mantenendo un approccio equilibrato alle situazioni quotidiane.

Nell’oroscopo di oggi sabato 3 gennaio 2025, intorno alle ore 11.00 la Luna si fa piena nel segno del Cancro. Il Segno fortunato è lo Scorpione mentre quello sfortunato la Bilancia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L’oroscopo di sabato 3 gennaio 2026: sbalzi d’umore per Cancro e Capricorno

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 3 gennaio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 3 gennaio 2026 - Ecco le previsioni del noto astrologo Paolo Fox di oggi che ci indica quale segno gode di una bella giornata. mondotv24.it