L’oroscopo del 2026 | Bologna ha problemi di traffico e sicurezza Ma saprà evolversi
L’oroscopo del 2026 per Bologna evidenzia sfide legate al traffico e alla sicurezza. Tuttavia, la città, ricca di storia, arte e tradizione, mostra la capacità di adattarsi e migliorare. Tra innovazione e tutela del patrimonio, Bologna può affrontare le difficoltà con un approccio equilibrato, guardando al futuro con ottimismo e determinazione. Un percorso di evoluzione che unisce passato e presente per un domani più sostenibile.
di Nicoletta Barberini Mengoli Bologna pulsa tra terra e cielo. Arte, torri secolari e portici antichi custodiscono segreti scritti tra le stelle. Paola Rava, bolognese, consulente olistica, astrologa e autrice del volume ’Il potere segreto degli animali’, ormai da alcuni anni svela al nostro giornale la situazione astrale bolognese dell’anno che verrà. L’astrologia è la chiave per comprendere ciò che l’occhio non può percepire: non predice il futuro, lo rende leggibile, trasformando l’invisibile in un’ottica di lettura consapevole. Paola Rava, cosa ci aspetta nel 2026? "Nel 2026 la nostra città si presenterà con la volontà di tenere ben salde le sue radici storiche con uno sguardo proiettato verso un equilibrio tra tradizioni e innovazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Marco Menchinelli: “Alessandra Mao è una bambina, ma ha già il suo bel carattere. Deve evolversi nel modo corretto”
Leggi anche: Italiano incrocia le dita verso Bologna Juve: «Mi auguro che lui ci sia ma ha ancora problemi». Poi elogia così Bernardeschi dopo la doppietta!
Ci vediamo a Teatro: Palermo, 4 gennaio 2026 (prevendita su Vivaticket - serata speciale con in aggiunta oroscopo del 2026) - Catania, 9 e 10 gennaio (prevendita su Ciaoticket) - Torino, 16 gennaio (biglietti su Clappit) - Roma, 17 gennaio, biglietti esauriti, n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.