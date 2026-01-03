L’Olimpia si perde presto Partenza sprint di Milano Poi è un dominio Virtus

L’Olimpia Milano affronta una difficile trasferta, con una partenza promettente che tuttavia si rivela effimera. Dopo un primo quarto di buon livello, la squadra si spegne e subisce il dominio della Virtus Bologna, che prende il controllo della partita. La sfida evidenzia alcune criticità di Milano, che dovrà rivedere le proprie strategie per tornare a essere competitiva nel prosieguo della stagione.

Inizia male il nuovo anno per l’ Olimpia Milano. In quello che poteva essere il derby d’Italia da vincere per staccare l’avversario bolognese, l’Armani si illude dopo un primo quarto praticamente perfetto e gioca i successivi 30 minuti peggiori della stagione. La Virtus vince 97-85, stacca l’Olimpia per intensità, attenzione e concentrazione giocando una partita super, compattandosi dopo le assenze che l’hanno ridotta in campo praticamente senza lunghi di ruoli. Eppure l’Olimpia, che nel primo periodo sembra avere ben chiaro quali fossero i suoi obiettivi, si è letteralmente sciolta come neve al sole quando la Virtus ha cambiato passo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

