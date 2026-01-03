lodi 49enne investito e ucciso da un suv dopo una lite in strada

A Lodi, un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere stato investito da un suv. L’incidente è avvenuto al termine di una discussione tra la vittima e il conducente del veicolo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo di 49 anni è morto nella tarda serata di ieri a Lodi, dopo essere stato investito da un suv al termine di una discussione avvenuta in strada con il conducente del veicolo. La dinamica dei fatti è ora al centro delle indagini dei carabinieri. A dare l’allarme al 112 Numero unico di emergenza sarebbero stati alcuni residenti della zona, che hanno segnalato la presenza di un uomo riverso sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ Areu 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 49enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo. Le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Investito e ucciso, arrestato 52enne per omicidio volontario - L'uomo finito in manette a Sordio, nel Lodigiano, avrebbe travolto due persone, uccidendo un 49enne. tg24.sky.it