Lo strazio e la rabbia della mamma di Giovanni Tamburi 16enne disperso a Crans-Montana | Il locale? Chi ha sbagliato va punito

La madre di Giovanni Tamburi, il 16enne disperso a Crans-Montana, esprime il suo dolore e la sua frustrazione, chiedendo giustizia per quanto accaduto. La vicenda, ancora senza soluzione, prosegue a distanza di giorni, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione dei fatti e sulle eventuali responsabilità. La famiglia aspetta risposte chiare, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce sulla scomparsa del giovane.

Bologna, 3 gennaio 2025 – Un’altra giornata infinita, iniziata e terminata allo stesso modo: con un punto interrogativo senza risposta. Ancora nessuna notizia. “Voglio sapere almeno se mio figlio è vivo o morto ”. Passano - lentissime - le ore, il silenzio si prolunga. Ed è “ un silenzio insopportabile. La speranza sta finendo”. Le parole, faticose, si fanno strada prima a stento, poi diventano un fiume. Il dolore immenso della madre di Giovanni Tamburi. Carla Masiello vive il dolore immenso di una mamma che non conosce ancora il destino del proprio figlio, 16 anni appena. Giovanni Tamburi è tra i dispersi della strage di Crans-Montana, in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

