Lo storico bar &#8216;La Caffettiera' di piazza dei Martiri cambia gestione | dai Campajola passa a Diego Nuzzo

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo storico bar 'La Caffettiera', situato in piazza dei Martiri, cambia gestione a partire dal 7 gennaio. Dopo anni di proprietà della famiglia Campajola, il locale passa allo chef Diego Nuzzo, che ne assume la direzione. Questa trasformazione segna un nuovo capitolo per il locale, mantenendo l’identità di punto di riferimento nel cuore della città.

Dal 7 gennaio lo storico locale di piazza dei Martiri passa dalla famiglia Campajola allo chef Nuzzo. Restyling e focus su food, lunch e apericena. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Chiude la Caffettiera di Piazza dei Martiri, fine di un'epoca

Leggi anche: Aumentata la scorta a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: il livello di rischio passa a ‘elevato’

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

storico bar amp8216la caffettieraNapoli, La Caffettiera cambia gestione: dal 7 gennaio passa a Diego Nuzzo - Dal 7 gennaio lo storico locale di piazza dei Martiri passa dalla famiglia Campajola allo chef Nuzzo. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.