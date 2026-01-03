Lo storico bar ‘La Caffettiera' di piazza dei Martiri cambia gestione | dai Campajola passa a Diego Nuzzo
Lo storico bar 'La Caffettiera', situato in piazza dei Martiri, cambia gestione a partire dal 7 gennaio. Dopo anni di proprietà della famiglia Campajola, il locale passa allo chef Diego Nuzzo, che ne assume la direzione. Questa trasformazione segna un nuovo capitolo per il locale, mantenendo l’identità di punto di riferimento nel cuore della città.
Dal 7 gennaio lo storico locale di piazza dei Martiri passa dalla famiglia Campajola allo chef Nuzzo. Restyling e focus su food, lunch e apericena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chiude la Caffettiera di Piazza dei Martiri, fine di un'epoca
Leggi anche: Aumentata la scorta a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: il livello di rischio passa a ‘elevato’
Napoli, La Caffettiera cambia gestione: dal 7 gennaio passa a Diego Nuzzo - Dal 7 gennaio lo storico locale di piazza dei Martiri passa dalla famiglia Campajola allo chef Nuzzo. fanpage.it
“La Caffettiera”, cambia proprietà lo storico bar di Napoli: dai Campajola al patron di “Coco Loco” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.