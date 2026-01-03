Lo sport in carcere con il progetto Il mio campo libero Csi | Entusiasmo e forti motivazioni

Incaricato di promuovere l’attività sportiva in carcere, il progetto “Il mio campo libero” del Csi ha recentemente concluso la prima fase presso la casa circondariale di Ravenna. Durante un incontro, sono stati analizzati i risultati ottenuti e le motivazioni che hanno spinto i partecipanti ad impegnarsi con entusiasmo. Questa iniziativa mira a favorire il benessere e la riabilitazione attraverso lo sport, contribuendo a creare un ambiente più positivo e inclusivo.

In un incontro tenutosi all'interno della casa circondariale di Ravenna è stato stilato il bilancio della prima fase del progetto "Il mio campo libero". Nato da una convenzione fra il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sport per i giovani, il progetto su scala nazionale si propone di.

La pallavolo in carcere: per vincere al di là del muro - «Un giorno in un questionario una delle ragazze alla domanda come ti senti quando sei in campo mi ha risposto letteralmente: ‘na favola. avvenire.it

“Sport di Tutti”, il progetto prosegue anche nel carcere di Marino del Tronto x.com

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Teramo | #Radicali a #Castrogno per il #Natale in #carcere: in cella anche un #detenuto di 84 anni Un detenuto di oltre 84 anni nella casa circondariale di #Teramo. È questa la vicen - facebook.com facebook

