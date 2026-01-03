Lo sport contro l’uso di droghe | Diamo un calcio alla cocaina

Lo sport rappresenta uno strumento efficace nella prevenzione delle dipendenze, aiutando i giovani a scegliere uno stile di vita sano. Da Danimarca a Lombardia, il progetto “Diamo un calcio alla cocaina” coinvolge Vedano Olona nel contrasto all’uso di droghe, promuovendo attività sportive come alternativa positiva. Un'iniziativa che mira a sensibilizzare e offrire opportunità di crescita, contribuendo a costruire comunità più consapevoli e resilienti.

Dalla Danimarca alla Lombardia. Vedano Olona è il cuore italiano di un progetto, partito dal Nord Europa, che punta a salvare i ragazzi dalla droga attraverso la promozione dello sport. “A kick to cocaine“, Un calcio alla cocaina, è il nome dell’iniziativa che ha già portato i primi risultati concreti: diversi giovani consumatori hanno abbandonato le sostanze stupefacenti dedicandosi al calcio e alla corsa. L’idea è nata nel 2023 alla Syddansk Universitet, l’università di Odense, dove il fisiologo dell’esercizio Peter Krustrup, preparatore atletico della nazionale femminile di calcio danese, studia da oltre vent’anni il calcio come forma di medicina, con gli effetti positivi dello sport che possono aiutare diabetici, cardiopatici, pazienti oncologici, persone affette da depressione e socialmente disadattati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

