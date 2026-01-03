Lo ha denunciato Ilary Blasi e Francesco Totti è caos

Le recenti vicende giudiziarie tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno attirato l’attenzione pubblica, evidenziando un prolungato contenzioso tra gli ex coniugi. La situazione si sviluppa attraverso nuovi capitoli, mantenendo alta l’attenzione su una storia personale che sembra ancora lontana dalla conclusione. In questo contesto, è importante seguire con attenzione gli sviluppi per comprendere l’evoluzione di una vicenda che coinvolge figure pubbliche molto conosciute.

Le vicende giudiziarie tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad arricchirsi di nuovi capitoli, dando l’impressione di una storia destinata a non esaurirsi facilmente. Dopo i contenziosi legati al divorzio e al relativo assegno di mantenimento dei figli, la disputa sul cosiddetto fatto dei Rolex e delle borse e l’indagine che vede l’ex capitano della Roma coinvolto per abbandono di minore, un ulteriore fronte si è aperto nelle ultime settimane, alimentando nuovamente tensioni e ricorsi alle aule di giustizia. A far riemergere lo scontro è stato un episodio avvenuto nella villa dell’Eur assegnata a Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

