Lo ha denunciato Ilary Blasi e Francesco Totti è caos
Le recenti vicende giudiziarie tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno attirato l’attenzione pubblica, evidenziando un prolungato contenzioso tra gli ex coniugi. La situazione si sviluppa attraverso nuovi capitoli, mantenendo alta l’attenzione su una storia personale che sembra ancora lontana dalla conclusione. In questo contesto, è importante seguire con attenzione gli sviluppi per comprendere l’evoluzione di una vicenda che coinvolge figure pubbliche molto conosciute.
Le vicende giudiziarie tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad arricchirsi di nuovi capitoli, dando l’impressione di una storia destinata a non esaurirsi facilmente. Dopo i contenziosi legati al divorzio e al relativo assegno di mantenimento dei figli, la disputa sul cosiddetto fatto dei Rolex e delle borse e l’indagine che vede l’ex capitano della Roma coinvolto per abbandono di minore, un ulteriore fronte si è aperto nelle ultime settimane, alimentando nuovamente tensioni e ricorsi alle aule di giustizia. A far riemergere lo scontro è stato un episodio avvenuto nella villa dell’Eur assegnata a Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Ilary Blasi, ecco come ha risposto a Francesco Totti dopo che lui ha negato che lo storico «6 Unica!» fosse dedicato a lei
Leggi anche: “Ilary Blasi? Ma no…”. La rivelazione di Francesco Totti sulla ex moglie è pazzesca: lo dice dopo tanti anni
Ilary Blasi, spunta un grande anello sull'anulare sinistro. Si sposa con Bastian? Le foto; Caso “Grande fratello VIP”: Alfonso Signorini si autosospende; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Gf Vip? I nuovi (possibili) conduttori. E un altro concorrente...; Il look da neve di Ilary Blasi: la pelliccia bianca si abbina al nuovo cagnolino.
Non c'è pace per Ilary Blasi e Totti: crolla il soffitto della casa all'Eur, nuova denuncia - Crolla il soffitto della villa all’Eur, Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: ennesima battaglia tra gli ex coniugi ... corrieredellosport.it
Totti e Blasi, crolla il soffitto della villa all'Eur: la denuncia di Ilary apre il terzo fronte giudiziario - Era la casa della famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi, un rifugio lontano dai riflettori. msn.com
Ilary Blasi, crollato il soffitto nella villa dell’Eur: Totti denunciato, altri guai in vista - Ilary Blasi apre un nuovo fronte legale dopo il crollo del soffitto di una stanza della villa dell'Eur, nuovi guai in vista per Totti ... msn.com
L'amicizia che resiste tra Ilary e Tamara Nonostante i divorzi dagli ex mariti Francesco Totti e Daniele De Rossi, Ilary Blasi e Tamara Pisnoli hanno mantenuto un legame forte e autentico. In questi ultimi giorni del 2025, le due amiche si sono ritrovate per fest - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.