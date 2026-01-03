Livio Corazza | Fusioni al via entro tre anni | meno burocrazia per i parroci Baby gang una faglia sismica

Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, commenta le sfide di fine anno, tra l’attesa di fusioni ecclesiastiche entro tre anni e i problemi legati alle baby gang. Mette in evidenza la necessità di ridurre la burocrazia per i parroci e affronta i sentimenti contrastanti che accompagnano il passaggio tra il 2025 e il 2026, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato alle criticità sociali ed ecclesiastiche.

Mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, buon anno: come affronta il passaggio tra il 2025 e il 2026? "I sentimenti sono contrastanti. Da una parte, grande positività dopo le visite pastorali che sto conducendo in tutta la diocesi: sono arrivato più o meno a metà ed è incoraggiante vedere la partecipazione. Dall’altra, le preoccupazioni per le guerre, la crisi economica, il calo demografico, l’assenza di nuovi seminaristi, la complessa gestione di alcuni edifici". Quali saranno le sue prossime tappe pastorali? "A febbraio sarò a Predappio e Premilcuore. Prima, a gennaio, mi unirò al pellegrinaggio diocesano in India sulle orme di San Tommaso apostolo: in particolare, visiterò la regione del Kerala, da dove provengono alcuni sacerdoti che da anni ci aiutano nella nostra terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

