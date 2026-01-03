LIVE Tour de Ski Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA | quattro azzurri fuori in semifinale! Pellegrino resta in corsa per il podio

Segui in tempo reale il Live Tour de Ski Sprint in Val di Fiemme 2026. Quattro atleti italiani sono usciti in semifinale, mentre Pellegrino continua a lottare per un piazzamento sul podio. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e risultati, con un focus particolare sui protagonisti e le novità della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16. Queste le protagoniste della finale femminile: 1 Nadine Fähndrich SUI 2 Johanna Hagström SWE 3 Jasmi Joensuu FIN 4 Johanna Matintalo FIN 5 Maja Dahlqvist SWE 6 Anja Weber SUI 16.13: Azzurri eliminati! Pellegrino prova a entrare sui primi due, Chappaz e Grahn ma viene respinto sul binario centrale, poi ha perso brillantezza ed è quinto, sesto Mocellini che è caduto nell’ultima curva. L’Italia non sarà in finale. 16.11. Azzurri in corsa per la qualificazione prima dell’ultima salita 16.07: Due azzurri nella seconda semifinale, Pellegrino e Mocellini. 🔗 Leggi su Oasport.it

