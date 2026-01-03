Segui la Diretta del Tour de Ski 2026 in Val di Fiemme, con aggiornamenti sulle qualificazioni e le batterie di sprint. Quattro atlete italiane sono già qualificate, mentre Federico Pellegrino si prepara a conquistare un buon risultato. Rimani informato sugli sviluppi delle gare e sui risultati in tempo reale, cliccando sul link per aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: Tra poco la composizione delle batterie femminili, alle 12.50 le qualificazioni maschili 12.33. Crolla Di Centa nel finale e dunque saranno quattro le azzurre qualificate 12.32: La finlandese Nissinen è 17ma e si qualifica 12.31: Ganz qualificata, ci prova Di Centa per un en plein azzurro 12.28: Non ci sono inserimenti fra le prime dieci. Questa la top 10: Joensuu, Daehndrich, Ilar, Hagstroem, Lundgren, Matintalo, Gal, Drivenes, De Martin Pinter, Kahara 12.27: Quarto posto per Hagstroem 12.26: Lundgren quarta al traguardo, bene Cassol che è 13ma 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: quattro azzurre qualificate! Federico Pellegrino ci prova per il podio

