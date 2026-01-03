Segui in tempo reale il Live Tour de Ski e la Sprint TC Val di Fiemme 2026. Aggiornamenti costanti su risultati, qualificazioni e le prestazioni degli atleti italiani, tra cui Pellegrino. Resta informato sulle ultime novità e sui momenti chiave della competizione, con un’attenzione particolare alle semifinali e alle qualificazioni. Qui troverai tutte le informazioni ufficiali e aggiornate per seguire al meglio questa importante tappa dello sci di fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47: Crolla nel finale e non sarà in semifinale l’azzurro Graz, che è sesto. Vince Maki, secondo lo svedese Grahn, fuori Anger 15.42: C’è Davide Graz al via della quinta e ultima batteria. Questi i protagonisti: 1 Joni Maki FIN 2 Edvin Anger SWE 3 Davide Graz ITA 4 Noe Naeff SUI 5 Anton Grahn SWE 6 Kamil Bury POL 15.41: C’E’ ANCHE MOCELLINI IN SEMIFINALE! Affronta in testa l’ultima discesa poi viene affiancato e superato da Amundsen e resiste al ritorno del canadese Cyr, sopravanzandolo di un soffio! Amundsen e Mocellini in semifinale 15.36: C’è Simone Mocellini, secondo questa mattina in qualificazione, al via della quarta batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Poker azzurro in semifinale! Pellegrino c’è

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Federico Pellegrino pensa al podio finale!

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: quattro azzurre qualificate! Federico Pellegrino ci prova per il podio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen.

LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Barp in semifinale! Pellegrino a caccia del podio nella generale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15. oasport.it

Tour de Ski oggi in tv, Val di Fiemme 2026: orari sprint tc, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, riprenderà oggi, sabato 3 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la ... oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com