LIVE Tour de Ski Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA | Mocellini fa sognare! Pellegrino c’è quattro azzurre qualificate Finali dalle 14.45

Segui in tempo reale il Live Tour de Ski Sprint in Val di Fiemme 2026. Mocellini entusiasma, Pellegrino è presente e quattro azzurre si sono qualificate per le finali, in programma dalle 14.45. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e risultati, cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13: Questi gli altri qualificati: Stoelben, Schoonmaker, Schumacher, Evensen, Anger, Graz, Naeff, Chanavat, Stenshagen, Heggen, Alder, Ekberg, Cyr, Pellegrino, Grahn, Bury, Jouve, Tuz, Starega 13.09: Sono quattro gli azzurri qualificati quando mancano una quindicina di arrivi. Andiamo a vedere la top 10: Klaebo, Mocellini, Chappaz, Moilanen, Maki, Schely, Amundsen, Ogden, Barp, Ketterson e Myhlback a pari merito 13.05: 23mo posto per Ekberg che spinge Pellegrino al 25mo posto 13.05: Sesto posto per Schely 13.04: Bury di poco dietro a Pellegrino, eliminato Iversen, fuori anche Daprà 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Mocellini fa sognare! Pellegrino c’è, quattro azzurre qualificate. Finali dalle 14.45 Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: quattro azzurre qualificate! Federico Pellegrino ci prova per il podio Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Federico Pellegrino pensa al podio finale! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen. LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: quattro azzurre qualificate! Federico Pellegrino ci prova per il podio - 35: Tra poco la composizione delle batterie femminili, alle 12. oasport.it Tour de Ski oggi in tv, Val di Fiemme 2026: orari sprint tc, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, riprenderà oggi, sabato 3 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la ... oasport.it Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com

Toblach, Tour de Ski 2025/2026 – Men 10 km Classic – Detailed Virtual Coverage

Sci di fondo – Simone Mocellini alla vigilia della sprint in classico della Val di Fiemme al Tour de Ski: “Qui è una seconda casa per me, ho tanti bei ricordi e spero di fare altrettanto bene domani” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.