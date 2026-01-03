LIVE Tour de Ski Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA | Federico Pellegrino pensa al podio finale!

Benvenuti alla diretta della quinta tappa del Tour de Ski 2025/2026, la sprint in tecnica classica che si svolge in Val di Fiemme. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, con particolare attenzione alle performance di Federico Pellegrino, in corsa per un piazzamento finale importante. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla competizione e sui risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima tappa del Tour de Ski 20252026, la sprint a tecnica classica in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma in Val di Fiemme. Dopo la giornata verità dell’inseguimento di Dobbiaco, il Tour de Ski 2025-2026 entra nella sua fase decisiva con il trasferimento in Val di Fiemme, teatro della quinta e penultima tappa. Oggi, sul tracciato di Lago di Tesero, il programma propone la sprint a tecnica classica, una prova che cambia radicalmente registro rispetto alla 20 km di due giorni fa e che, storicamente, ha spesso inciso in modo determinante sugli equilibri del Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

