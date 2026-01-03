Segui la diretta del gigante di Kranjska Gora 2026, valido per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. In questa occasione, numerose atlete italiane si contendono un buon piazzamento, mentre si aspettano le performance di Trocker. Qui trovi aggiornamenti in tempo reale, i pettorali di partenza e tutte le informazioni utili per seguire la gara, che si svolge senza la presenza degli uomini questo fine settimana.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 11.15 Subito fuori Anna Trocker. Si inclina in una curva verso sinistra e salta la porta successiva. 11.14 La svizzera Simone Wild è 23ma a 2?60. Ghisalberti 30ma, ora Anna Trocker. 11.13 Goggia ormai sicura di qualificarsi, ma ha rischiato.Ghisalberti resta 29ma. 11.12 Si avvicina il momento di Anna Trocker con il n.58. 11.11 Resiste per il momento Ghisalberti. 11.10 La francese Doriane Escane mette fuori Asja Zenere: 23ma a 2?64. Adesso è Ghisalberti sul filo, essendo 29ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: tante azzurre sul filo, aspettando Trocker

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è Trocker

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea possono stupire, Trocker sogna la qualificazione. La startlist

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: tante azzurre sul filo, aspettando Trocker - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 11. oasport.it

Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta ... sport.sky.it