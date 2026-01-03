Segui in tempo reale il gigante di Kranjska Gora 2026, con aggiornamenti costanti sulla prova delle azzurre. La seconda manche si presenta più fluida, mentre Ghisalberti conclude con un tempo di 2’04”18. Rimani aggiornato per tutte le novità e i risultati in diretta, seguendo questa piattaforma.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Molto più filante la seconda manche. 2’04?18 per Ghisalberti. La sensazione è che l’azzurra non abbia osato fino in fondo. Tocca alla svizzera Dania Allenbach, che aveva lo stesso tempo dell’azzurra. 13.00 Iniziata la seconda manche. In pista Ilaria Ghisalberti. 12.59 Ghisalberti pronta al cancelletto di partenza. Deve attaccare. 12.55 La prima a partire sarà Ilaria Ghisalberti, staccata di 2?99 da Camille Rast. Considerando che le atlete qualificate sono 31, non è scontato finire in zona punti. PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 12:53 La prima ad aprire il cancelletto sarà proprio Ghisalberti, che vanta lo stesso crono della svizzera Allenbach. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: subito tante azzurre in avvio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: tante azzurre sul filo, aspettando Trocker

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: 5 azzurre qualificate, fuori Trocker. Alle 13.00 la seconda manche

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: subito tante azzurre in avvio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it

Sci, diretta gigante Kranjska Gora LIVE seconda manche: tante azzurre subito, Goggia col 4, che chance Della Mea - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live dello slalom gigante di Kranjska Gora, Sofia Goggia parte con l'11 rientrando nelle quindici, poi dal 20 Della Mea e le altre azzurre ... sport.virgilio.it