LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Rast trionfa su Scheib Top10 Della Mea super rimonta di Goggia
Segui in tempo reale la competizione di sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026. Rast si impone su Scheib, mentre Goggia effettua una notevole rimonta. Restate aggiornati con la nostra diretta per tutte le ultime notizie e risultati. Grazie per averci scelto e appuntamento a domani con lo slalom, prima manche alle 9.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani con lo slalom: prima manche alle 9.30, seconda alle 12.15. Un saluto sportivo. 14.01 Il prossimo gigante si svolgerà a Plan de Corones il 20 gennaio. Chissà che non possa esserci anche la campionessa del mondo in carica. 14.00 La classifica di gigante: 1 Julia Scheib Austria – 460 2 Camille Rast Svizzera – 341 3 Alice Robinson Nuova Zelanda – 292 4 Sara Hector Svezia – 269 5 Mikaela Shiffrin Stati Uniti – 243 6 Zrinka Ljutic Croazia – 207 7 Paula Moltzan Stati Uniti – 200 8 Valerie Grenier Canada – 183 9 Thea Louise Stjernesund Norvegia – 182 10 Maryna Gasienica-Daniel Polonia – 144 11 Lena Duerr Germania – 133 12 Sofia Goggia Italia – 126 13 Lara Della Mea Italia – 124 14 Lara Colturi Albania – 122 14 Nina O Brien Stati Uniti – 122 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
