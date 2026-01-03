Segui in tempo reale la gara di gigante femminile di Kranjska Gora 2026. Aggiornamenti e risultati aggiornati per capire eventuali sviluppi sulla corsa di Goggia, che dovrebbe concludere tra le prime venti. Clicca qui per la diretta. Attualmente, Piller è quinta a 49 centesimi, mentre Goggia si prepara a scendere.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17 Piller quinta a 49 centesimi. Goggia chiuderà nelle 20. Di certo non potrà sorridere, ma la reazione nella seconda manche c’è stata. E’ il turno della svizzera Wendy Holdener (-0.52). 13.16 Hurt è quinta a 89 centesimi. Ne mancano 20, Ambra Pomaré è 11ma: rischia la beffa di non portare a casa punti.Tocca alla svizzera Sue Piller (-0.41). 13.14 Bocock è seconda a soli 24 centesimi da Goggia. Si avvicina la top20. Ora un’altra americana: AJ Hurt (-0.32). 13.12 Wild sbaglia tanto ed è quarta a 1?09. Attenzione ora alla giovane americana Elisabeth Bocock (-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: possibile grande rimonta per Goggia

