LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | grande rimonta di Sofia Goggia

Segui in tempo reale la gara di sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026. Aggiornamenti costanti sulla prova di Sofia Goggia e le altre atlete, con aggiornamenti sulla posizione di Lara Della Mea e gli sviluppi della competizione. Resta con noi per tutte le novità e i risultati in diretta.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Lara Della Mea è terza a 82 centesimi. Anche oggi chiuderà nelle 10, ma tecnicamente è stato un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Comunque una costanza importante, adesso serve l'acuto.Tocca all'americana Nina O'Brien (-0.44). 13.37 Mancano 8 atlete. E' il momento di Lara Della Mea (-0.01). 13.36 Gasienica-Daniel sta vivendo lo stato di forma della vita. Firma il miglior tempo di manche e balza al comando con 53 centesimi su Grenier e 1?46 su Goggia. 13.35 Gran manche di Grenier: la canadese si porta al comando con 93 centesimi su Sofia Goggia.

Sci alpino oggi: gigante femminile a Kranjska Gora Le azzurre sono 9, con Sofia Goggia al via con il pettorale 11. Diretta TV e streaming, doppia manche alle 10:00 e 13:00. Tutti i dettagli su orari, pettorali e dove vederla nel link nei commenti - facebook.com facebook

Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme x.com

