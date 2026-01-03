LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Goggia a rischio eliminazione ma Della Mea risolleva l’Italia

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 10.34 Lara Della Mea si conferma in crescita esponenziale ed è ottava a 1.46. In attesa del ritorno della regina, è lei il riferimento attuale dell'Italia in gigante. 10.33 L'americana AJ Hurt è 15ma a 2?52?. E' il momento della seconda azzurra in gara: Lara Della Mea. 10.31 Subito fuori la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 10.30 La tedesca Emma Aicher è 16ma a 3?78, dunque la prima a finire alle spalle di Goggia. 10.28 La veterana svizzera Wendy Holdener è 14ma a 2?32?. 10.26 La classifica dopo le prime 15: 1 Camille Rast Svizzera 1:01.

