LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Goggia a rischio eliminazione ma Della Mea risolleva l’Italia

Segui la diretta del Gigante di Kranjska Gora 2026, valida per lo sci alpino. Aggiorna in tempo reale le ultime notizie sulla gara, con particolare attenzione alle performance di Goggia e Della Mea. Qui troverai tutte le informazioni sui pettorali di partenza e dettagli sulla competizione, in un contesto di aggiornamenti costanti e senza enfasi, per vivere l’evento con chiarezza e sobrietà.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 10.34 Lara Della Mea si conferma in crescita esponenziale ed è ottava a 1.46. In attesa del ritorno della regina, è lei il riferimento attuale dell’Italia in gigante. 10.33 L’americana AJ Hurt è 15ma a 2?52?. E’ il momento della seconda azzurra in gara: Lara Della Mea. 10.31 Subito fuori la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 10.30 La tedesca Emma Aicher è 16ma a 3?78, dunque la prima a finire alle spalle di Goggia. 10.28 La veterana svizzera Wendy Holdener è 14ma a 2?32?. 10.26 La classifica dopo le prime 15: 1 Camille Rast Svizzera 1:01. 🔗 Leggi su Oasport.it

