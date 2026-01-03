LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | furibonda rimonta di Sofia Goggia!

Da oasport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l’evento di sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sulla gara, con particolare attenzione alla performance di Sofia Goggia e agli altri atleti in gara. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati, in un formato chiaro e diretto, pensato per offrire un'informazione precisa e immediata.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Niente da fare nemmeno per Duerr! La slalomista teutonica è sesta a 0.46. Classifica comunque molto corta. Adesso la sorpresa della prima manche: la norvegese Madeleine Sylvester-Davik (-0.97), 12ma col pettorale n.30. 13.28 Anche Haaser alle spalle di Sofia Goggia: undicesima a 81 centesimi. E’ il momento della tedesca Lena Duerr (-0.95). 13.26 La canadese Cassidy Gray è quarta a 0.33. Dunque Goggia entra nelle 15: non l’avremmo detto. Tocca all’austriaca Ricarda Haaser (-0.76). 13.25 13ma Ghisalberti a 1?11, 15ma Pazzaglia a 1?34, 16ma Pomaré a 1?37. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante kranjska gora 2026 in diretta furibonda rimonta di sofia goggia

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: furibonda rimonta di Sofia Goggia!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: possibile grande rimonta per Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia a rischio eliminazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: possibile grande rimonta per Goggia - 11 Buona manche per Escane, seconda a 44 centesimi. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it

live sci alpino giganteLIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.