LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | furibonda rimonta di Sofia Goggia!

Segui in tempo reale l’evento di sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti sulla gara, con particolare attenzione alla performance di Sofia Goggia e agli altri atleti in gara. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati, in un formato chiaro e diretto, pensato per offrire un'informazione precisa e immediata.

13.29 Niente da fare nemmeno per Duerr! La slalomista teutonica è sesta a 0.46. Classifica comunque molto corta. Adesso la sorpresa della prima manche: la norvegese Madeleine Sylvester-Davik (-0.97), 12ma col pettorale n.30. 13.28 Anche Haaser alle spalle di Sofia Goggia: undicesima a 81 centesimi. E' il momento della tedesca Lena Duerr (-0.95). 13.26 La canadese Cassidy Gray è quarta a 0.33. Dunque Goggia entra nelle 15: non l'avremmo detto. Tocca all'austriaca Ricarda Haaser (-0.76). 13.25 13ma Ghisalberti a 1?11, 15ma Pazzaglia a 1?34, 16ma Pomaré a 1?37.

Sci alpino oggi: gigante femminile a Kranjska Gora Le azzurre sono 9, con Sofia Goggia al via con il pettorale 11. Diretta TV e streaming, doppia manche alle 10:00 e 13:00. Tutti i dettagli su orari, pettorali e dove vederla nel link nei commenti - facebook.com facebook

Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme x.com

