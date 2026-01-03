Segui la diretta del Gigante di Kranjska Gora 2026 in tempo reale, con inizio alle 10.00. La gara si svolge sulla pista slovena, con Sofia Goggia nel primo gruppo. Qui puoi aggiornarti sui pettorali di partenza e sui risultati, tenendo presente che gli uomini non gareggiano questa settimana. Resta con noi per tutte le informazioni ufficiali e aggiornamenti sulla competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 9.50 L’Italia vanta due vittorie in campo femminile a Kranjska Gora, entrambe con Marta Bassino nel 2021 (si disputarono due giganti in due giorni). 9.48 La prima manche è stata tracciata da Nils Coberger, allenatore neozelandese. 9.45 Sofia Goggia è 16ma nella World Entry List di gigante. Tuttavia, considerando l’assenza di Federica Brignone, la bergamasca scala di un posto ed entra così nelle 15, beneficiando di un pettorale tra 8 e 15 (il sorteggio le ha riservato l’11). 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 10.00 si parte. Goggia nel primo gruppo

Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.

