LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | alle 10.00 si parte Goggia nel primo gruppo
Segui la diretta del Gigante di Kranjska Gora 2026 in tempo reale, con inizio alle 10.00. La gara si svolge sulla pista slovena, con Sofia Goggia nel primo gruppo. Qui puoi aggiornarti sui pettorali di partenza e sui risultati, tenendo presente che gli uomini non gareggiano questa settimana. Resta con noi per tutte le informazioni ufficiali e aggiornamenti sulla competizione.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 9.50 L’Italia vanta due vittorie in campo femminile a Kranjska Gora, entrambe con Marta Bassino nel 2021 (si disputarono due giganti in due giorni). 9.48 La prima manche è stata tracciata da Nils Coberger, allenatore neozelandese. 9.45 Sofia Goggia è 16ma nella World Entry List di gigante. Tuttavia, considerando l’assenza di Federica Brignone, la bergamasca scala di un posto ed entra così nelle 15, beneficiando di un pettorale tra 8 e 15 (il sorteggio le ha riservato l’11). 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è Trocker
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea possono stupire, Trocker sogna la qualificazione. La startlist
Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.
LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it
Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta ... sport.sky.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it
Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme x.com
Benvenuto 2026 e con lui l'attesa per ilò tradizionale evento di inizio anno! MARTEDI' 6 GENNAIO la Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/A, Sgonico, Trieste), di proprietà della Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, o - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.