LIVE Macerata-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta ostica per Egonu e compagne

Segui in tempo reale la partita di volley femminile A1 tra Macerata e Milano, valida per la stagione 2026. La trasferta si presenta impegnativa per Egonu e le sue compagne, che cercano di mantenere alta la concentrazione e ottenere un risultato positivo. Clicca sul link per aggiornamenti continui sulla diretta e seguire l’andamento della gara minuto per minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 Periodo piuttosto altalenante per Egonu e compagne che, solamente sette giorni fa, sono riuscite a sconfiggere lo squadrano di Conegliano. L'esaltazione delle lombarde è stata però bruscamente interrotta dalla sconfita contro Novara nei quarti di finale di Coppa Italia. 17.43 Milano approda al Pala Fontescodella di Macerata con i favori del pronostico, ma il team allenato da coach Lavarini non avrà vita facile contro le marchigiane, pronte a dare tutte per continuare ad ambire ai play off. 17.40 Buon pomeriggio a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Pallavolo femminile fra Macerata e Milano, valida come diciottesimo turno del Serie A1.

