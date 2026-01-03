LIVE Macerata-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta marchigiana ostica per Egonu e compagne

Benvenuti alla diretta testuale della partita di volley femminile tra Macerata e Milano, valida per la Serie A 2026. Seguiremo in tempo reale l’incontro tra le due squadre, offrendo aggiornamenti accurati e puntuali. Restate con noi per tutte le novità sulla sfida e sui risultati, in un confronto che si preannuncia equilibrato e competitivo.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley femminile fra Macerata e Milano. Il match, valido come diciottesimo turno della massima serie italiana, vedrà di fronte due squadre con cilindrata ed obiettivi diversi, ma la vittoria di Milano è tutt'altro che scontata. La squadra di coach Lavarini viene dall'impegno aggiuntivo di Coppa Italia e non è raro assistere a grandi sorprese nel campionato italiano, anche grazie ad un livello medio decisamente alto. Milano vive una fase della stagione altalenante; una settimana fa la grande vittoria contro Conegliano in campionato, pochi giorni dopo però la cocente sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro Novara.

#SerieA1Tigotà Big match Conegliano-Novara, scontro diretto in coda alla classifica tra Monviso e Firenze Sabato si apre con Macerata-Milano e Perugia Cuneo, domenica spazio anche a Vallefoglia-Busto, Bergamo-Chieri e Scandicci-San Giovanni - facebook.com facebook

