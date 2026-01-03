LIVE Macerata-Milano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 19-25 le ospiti si prendono anche il sedondo set!

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Macerata e Milano, valida per la stagione 2026 dell’A1. Le ospiti si sono aggiudicate il secondo set con un punteggio di 19-25, portandosi avanti nel match. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui risultati cliccando sul link per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Sbaglia stavolta Akimova. L’opposta russa è rimasta in campo al posto di Egonu, ma non ha cominciato al meglio questo set. 1-2 Si sblocca Macerata con l’attacco in fast diagonale di Mazzon. 0-2 Subito doppio vantaggio per Milano. Danesi siglia il punto con il primo tempo potente! 0-1 Parte bene Milano, il primo punto lo mette a segno Lanier in diagonale! 19-25 PIVA! Anche il secondo set va a Milano, la schiacciatrice chiude il secondo parziale con una bella schiacciata in parallela! 19-24 Annulla il primo set point Piomboni! 18-24 Set Point per Milano dopo la bellissima schiacciata in diagonale di Lanier! 18-23 Sbaglia la battuta Akimov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Macerata-Milano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 19-25 le ospiti si prendono anche il sedondo set! Leggi anche: LIVE Milano-Macerata 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cambiano marcia e si portano ad un passo dal primo set! 23-19 Leggi anche: LIVE Milano-Macerata 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa reagiscono e vincono 25-21 il primo set! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Cbf Balducci Hr Macerata in Diretta Streaming | IT; LIVE Milano-Conegliano 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trionfo Numia! Venete fermate dopo 3 anni in regular season; LIVE Novara-Milano 3-1, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Le padrone di casa eliminano Egonu e compagne!; Rinascita Lagonegro - Banca Macerata Fisiomed MC Serie A2 Credem Banca. LIVE Macerata-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 13-13 equilibrio nel secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10- oasport.it LIVE Milano-Chieri 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: la Numia Vero Volley domina e manda un segnale al campionato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CUNEO- oasport.it

FONTESCODELLA SOLD OUT! HR Volley comunica che sono terminati i biglietti per il match di sabato 3 gennaio (ore 18) tra CBF Balducci HR Macerata e @verovolley Milano, quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà Il palasport sarà quindi t - facebook.com facebook

MILANO CORTINA - Sale l'attesa per il simbolo delle Olimpiadi invernali, che domani pomeriggio transiterà nelle due città: alle 15,40 l'approdo sulla costa, alle 17 lo... x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.