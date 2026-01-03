LIVE Macerata-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde si aggiudicano il primo set con qualche difficoltà
Segui in tempo reale la partita tra Macerata e Milano valida per l'A1 femminile 2026. Le lombarde si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 22-25, non senza difficoltà. Qui troverai aggiornamenti costanti sullo svolgimento dell'incontro, per seguire ogni momento di questa sfida di volley femminile. Clicca sul link per non perdere nessuna novità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 EGONU! Chiude un set che si stava complicando fin troppo l’opposta della Nazionale. Una bella diagonale strettissima imprendibile per Macerata! 22-24 KOKKONEN! La finlandese manda in crisi milano con un altro mani fuori! 21-24 ANCORA KOKKONEN! Mani fuori e un altro set point che se ne va per le lombarde. 20-24 Bella parallela profonda di Kokkonen! Annullato il primo set point di Milano. 19-24 Stavolta sbaglia Ornoch, che viene murata da Milano. 19-23 Bellissimo attacco di Ornoch. Si vedono sprazzi di talento purissimo per la polacca. 18-23 Sbaglia in battuta Piomboni. 🔗 Leggi su Oasport.it
