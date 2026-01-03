Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l’auto nel Lodigiano | arrestato 49enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Lodi con l’accusa di omicidio volontario, dopo aver investito e ucciso un 49enne nel Lodigiano durante un litigio. L’episodio si è verificato nella mattinata di sabato 3 gennaio. La vicenda è al centro delle indagini, che stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto.

Accusa di omicidio volontario dopo una lite. Un uomo di 52 anni è stato arrestato nella mattinata di sabato 3 gennaio dai Carabinieri di Lodi con l'accusa di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito finora, nella serata precedente avrebbe investito intenzionalmente con il suo Suv un 49enne, provocandone la morte, e ferito un terzo uomo di 50 anni. I fatti sarebbero maturati al termine di una discussione, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il dramma in una zona residenziale di Sordio. L'episodio si è verificato intorno alle 23 di venerdì 2 gennaio in via Turati a Sordio, un'area abitata di villette a schiera.

