Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l'auto nel Lodigiano | 52enne arrestato per omicidio

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sordio, nel Lodigiano, con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le ricostruzioni, avrebbe investito con il suo SUV un 49enne con cui aveva avuto un alterco. L'intera vicenda si è svolta nel contesto di una lite, portando a un tragico esito. Le indagini dei carabinieri continuano per chiarire i dettagli dell'accaduto.

I carabinieri hanno arrestato un 52enne per omicidio volontario a Sordio (Lodi). L'uomo avrebbe investito intenzionalmente con il suo Suv un 49enne con cui aveva appena discusso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

