Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l'auto nel Lodigiano | 52enne arrestato per omicidio
Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sordio, nel Lodigiano, con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le ricostruzioni, avrebbe investito con il suo SUV un 49enne con cui aveva avuto un alterco. L'intera vicenda si è svolta nel contesto di una lite, portando a un tragico esito. Le indagini dei carabinieri continuano per chiarire i dettagli dell'accaduto.
I carabinieri hanno arrestato un 52enne per omicidio volontario a Sordio (Lodi). L'uomo avrebbe investito intenzionalmente con il suo Suv un 49enne con cui aveva appena discusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Litiga con un 44enne in un bar a Treviglio e lo accoltella alla gola: 27enne arrestato per tentato omicidio
Leggi anche: Litiga con un vicino a Como e lo accoltella alla schiena: arrestato per tentato omicidio, era già ai domiciliari
Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l’auto nel Lodigiano: 52enne arrestato per omicidio - L’uomo avrebbe investito intenzionalmente con il suo Suv un 49enne con cui aveva appena discusso. fanpage.it
Messina, litiga con il marito e lo colpisce con un coltello da cucina: 49enne arrestata dai Carabinieri Nella serata di Natale, in un’abitazione della zona nord del capoluogo peloritano, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato una 49en - facebook.com facebook
Nella serata di Natale, in un'abitazione del messinese, i carabinieri hanno arrestato una 49enne per il tentato omicidio del marito. A chiamare i militari è stato il personale del 118, intervenuto per medicare l'uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, po x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.