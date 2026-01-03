Litiga con un 49enne e lo uccide investendolo con l'auto nel Lodigiano | 52enne arrestato per omicidio

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sordio, nel Lodigiano, con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le ricostruzioni, avrebbe investito con il suo SUV un 49enne con cui aveva avuto un alterco. L'intera vicenda si è svolta nel contesto di una lite, portando a un tragico esito. Le indagini dei carabinieri continuano per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Messina, litiga con il marito e lo colpisce con un coltello da cucina: 49enne arrestata dai Carabinieri Nella serata di Natale, in un’abitazione della zona nord del capoluogo peloritano, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato una 49en - facebook.com facebook

Nella serata di Natale, in un'abitazione del messinese, i carabinieri hanno arrestato una 49enne per il tentato omicidio del marito. A chiamare i militari è stato il personale del 118, intervenuto per medicare l'uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, po x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.