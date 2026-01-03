Litiga con la moglie in un bar poi colpisce un carabiniere intervenuto | arrestato a Termini Imerese

Un uomo di 49 anni di Termini Imerese è stato arrestato dai carabinieri locale dopo aver avuto una lite con la moglie in un bar, durante la quale ha aggredito un militare intervenuto. L’intervento ha portato al suo fermo per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L’episodio si è svolto nel rispetto delle procedure di legge, evidenziando la rilevanza delle forze dell’ordine nel mantenimento della sicurezza pubblica.

I carabinieri della sezione Radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese, hanno arrestato, in flagranza di reato, un termitano, di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad.

