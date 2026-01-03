L'italiano Paolo Campolo soccorre feriti a Crans-Montana e denuncia | Soccorsi carenti mancava tutto
Paolo Campolo, italiano residente a Crans-Montana, ha assistito numerosi feriti durante la notte di Capodanno. In una testimonianza, denuncia la carenza di soccorsi e la mancanza di attrezzature adeguate, evidenziando le difficoltà incontrate nel garantire assistenza tempestiva. La sua esperienza mette in luce le criticità del sistema di emergenza locale in un momento di bisogno.
Paolo Campolo, di origini italiane, ha tratto in salvo diverse persone a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. A Fanpage.it denuncia: "I mezzi impiegati sono stati pochi, a livello di pompieri, di sanitari, di materiale, mancava tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L'orgoglio di Reggio per l'eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l'invito a dargli un riconoscimento
Leggi anche: Il presidente della regione celebra il reggino Paolo Campolo l’eroe silenzioso di Crans Montana
Gli ustionati mi chiedevano di non lasciarli lì: l'italiano che ha salvato decine di persone a Crans-Montana; Paolo Campolo, il soccorritore eroe di Cras Montana: «Porta d’emergenza bloccata, i ragazzi imploravano aiuto. Così ho salvato dieci di...; «Ho visto le fiamme e sono intervenuto, c'erano decine di ragazzi che chiedevano aiuto. Mia figlia è salva per miracolo»; Tragedia di Capodanno a Crans Montana, il padre eroe di Reggio Calabria: «Ho rotto una porta e tirato fuori i ragazzi» ·.
L’italiano Paolo Campolo soccorre feriti a Crans-Montana e denuncia: “Soccorsi carenti, mancava tutto” - Paolo Campolo, di origini italiane, ha tratto in salvo diverse persone a Crans- fanpage.it
L’inferno di Capodanno a Crans-Montana: il coraggio di un padre tra le fiamme - Paolo Campolo, analista finanziario, entra nel locale in fiamme per cercare la figlia e finisce per salvare decine di giovani intrappolati. mam-e.it
Chi è Paolo Campolo, l’eroe italiano che ha salvato dieci vite nell’incendio di Crans Montana - Paolo Campolo sfonda la porta bloccata e salva 10 vite nell'incendio di Crans Montana. greenme.it
Paolo Campolo. Un nome da ricordare. La notte di Capodanno, mentre tutti festeggiavano, quest'uomo italiano ha compiuto un gesto che solo pochi avrebbero avuto il coraggio di fare. Quando ha visto le fiamme avvolgere il locale di Crans Montana, non ha e - facebook.com facebook
L'oroscopo di Paolo Fox per il 2026 ARIETE x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.