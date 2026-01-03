L'italiano Paolo Campolo soccorre feriti a Crans-Montana e denuncia | Soccorsi carenti mancava tutto

Paolo Campolo, italiano residente a Crans-Montana, ha assistito numerosi feriti durante la notte di Capodanno. In una testimonianza, denuncia la carenza di soccorsi e la mancanza di attrezzature adeguate, evidenziando le difficoltà incontrate nel garantire assistenza tempestiva. La sua esperienza mette in luce le criticità del sistema di emergenza locale in un momento di bisogno.

