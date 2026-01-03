L' ispettorato del Lavoro denuncia 14 persone e sospende 10 attività
L'Ispettorato del Lavoro ha segnalato 14 persone e sospeso 10 attività, proseguendo con le verifiche anche all'inizio del nuovo anno. L'intervento dei carabinieri del Nil mira a garantire il rispetto delle norme sul lavoro e la tutela dei lavoratori, dimostrando un impegno costante nel monitoraggio delle attività economiche. Le operazioni continuano per assicurare un ambiente lavorativo corretto e conforme alla legge.
Non si ferma neppure nei primi giorni dell'anno l'attività dei carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del Lavoro). Nel costante lavoro volto al contrasto del lavoro sommerso e nelle verifiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, si segnalano 14 persone denunciate e dieci attività sospese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
