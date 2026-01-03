L' ispettorato del Lavoro denuncia 14 persone e sospende 10 attività

L'Ispettorato del Lavoro ha segnalato 14 persone e sospeso 10 attività, proseguendo con le verifiche anche all'inizio del nuovo anno. L'intervento dei carabinieri del Nil mira a garantire il rispetto delle norme sul lavoro e la tutela dei lavoratori, dimostrando un impegno costante nel monitoraggio delle attività economiche. Le operazioni continuano per assicurare un ambiente lavorativo corretto e conforme alla legge.

Lavoro nero e norme di sicurezza violate: sospese 10 attività e multe per 244mila euro. Minorenne impiegato abusivamente in officina - È pesante il bilancio dell'ultima serie di controlli effettuati dai carabinieri del ... msn.com

Lavoratori irregolari, i carabinieri denunciano lo stocchista social Luigi Murciano - Nuovi guai giudiziari per Luigi Murciano, stocchista popolare sui social dove è seguito da oltre 400. ilmessaggero.it

Il Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri ha intensificato le verifiche nel periodo natalizio: gravi violazioni su sicurezza e lavoro irregolare #ilcentro - facebook.com facebook

