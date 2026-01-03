L' ira di Mosca e degli amici di Maduro adesso si teme per l' Iran

Le recenti azioni degli Stati Uniti, che hanno catturato Nicolás Maduro e annunciato un cambio di regime in Venezuela, hanno suscitato reazioni da parte di Mosca e degli alleati di Maduro, tra cui l'Iran. Questo contesto si inserisce in uno scenario più ampio, che coinvolge anche Taiwan, e si sviluppa attraverso le risposte diplomatiche e le dichiarazioni dei protagonisti coinvolti, delineando un quadro di tensioni internazionali in evoluzione.

Il blitz con cui gli Stati Uniti hanno catturato il leader venezuelano Nicolas Maduro e con cui il presidente Donald Trump, senza troppi giri di parole, ha evocato un netto cambio di regime in Venezuela, definisce il tassello di uno scenario più ampio - da Taiwan all'Iran- che adesso, ora dopo ora, prende forma nelle reazioni degli alleati di Caracas e nei messaggi che lo stesso presidente Usa continua a mandare nella loro direzione. Arriva subito, ed è pressoché scontata, la reazione di Cuba che si schiera con Maduro e addita "l'attacco criminale" di Washington. E, senza probabilmente troppa sorpresa, la prima condanna netta è quella di Mosca, per "un'aggressione armata degli Usa che viola il diritto internazionale" e per la cattura di Maduro "inaccettabile per la sovranità di uno Stato indipendente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

